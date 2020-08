NOTTE ROSA Superato a pieni voti il giro di boa della Pink Week Guarisco (Visit Rimini): "Lavoriamo per la promozione della città sia come destinazione balneare, sia per l'entroterra ricco di storia e cultura"

Al netto delle numerose polemiche che hanno anticipato l'evento, la Notte Rosa romagnola procede senza intoppi per il quindicesimo anno di fila, segnando – a detta degli organizzatori – un diffuso gradimento. Non solo per gli eventi proposti, spalmati per una intera settimana, ma anche per il livello di sicurezza anti-contagio garantito che fa il paio con il buon senso dimostrato dai più. Nonostante l'afflusso di persone per strada sia stato ieri sera minore rispetto agli anni passati, la festa è stata comunque molto seguita. In particolare hanno funzionato gli eventi su prenotazione, la grande novità di questa Pink Week. "E' stata la conferma che si può tornare a vivere eventi e manifestazioni in tutta sicurezza - ha commentato infatti il sindaco di Rimini e presidente di Destinazione Romagna, Andrea Gnassi - abbiamo messo in campo un'organizzazione mai vista prima sul fronte del rispetto delle precauzioni e dei controlli". “In alcuni locali all'aperto, tuttavia, - riporta l'Ansa - come del resto negli altri weekend estivi, si sono registrati assembramenti di giovani senza mascherina”. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Come sempre in scena nomi noti dello spettacolo: da Alex Britti nell'arena affacciata sulla darsena - accompagnato dalla sua chitarra ha proposto il meglio del suo repertorio spaziando dal blues al jazz – fino alla comicità di Paolo Cevoli, mattatore che gioca in casa. Il clou all'alba con il concerto di Giovanni Allevi a Rimini Terme. Questa sera invece al Belvedere di Piazzale Kennedy è atteso Francesco Gabbani.

Insomma, una boccata d'ossigeno per l'economia turistica della Riviera, a cui sta dando particolare impulso anche Visit Rimini, puntando – come conferma la nuova Destination Manager, Valeria Guarisco – su sostenibilità e cultura per promuovere sia la città, sia l'entroterra.

Nel video l'intervista a Valeria Guarisco, Destination Manager Visit Rimini.

