Superbonus: finora ha pesato per oltre 122 miliardi sulle casse pubbliche. Cosa cambia dopo la “frenata”

Uno dei temi caldi, del dibattito politico italiano, è stato in questi giorni la stretta al Superbonus edilizio. Sul punto abbiamo sentito il Condirettore di Affaritaliani.it. Marco Scotti spiega come le novità – dopo il via libera ormai definitivo di Montecitorio – siano essenzialmente 2. La più significativa è la spalmatura dell'allungamento della detrazione da 4 a 10 anni per tutte le spese che saranno sostenute nel 2024. L'altro aspetto importante è “lo stop allo sconto in fattura della cessione del credito”. Posto poi l'accento – da Scotti – sulle “tantissime truffe” scoperte in Italia: tante persone – osserva - si sono approfittate di questo provvedimento. Riportato infine un calcolo ipotetico fatto dalla Cgia di Mestre: “la spesa per il Superbonus fin qui sostenuta avrebbe permesso la costruzione di 1,2 milioni di alloggi pubblici”.

Nel video l'intervista a Marco Scotti

