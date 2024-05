POLITICA ITALIA Superbonus, il ministro Ciriani: "Se non è tenuto sotto controllo avrebbe impatto devastante sui conti pubblici" Il decreto passa al Senato, ma la Lega si lamenta dell'atteggiamento di Forza Italia

Dopo giorni di braccio di ferro in maggioranza, con Forza Italia da un lato che non voleva rimettere mano al superbonus, e Fratelli d'Italia e Lega dall'altro che erano d'accordo col ministro dell'Economia Giorgetti, nel dire che così com'è il decreto non era sostenibile per i conti pubblici, conferma anche il ministro per i Rapporti col Parlamento Luca Ciriani, che infatti ha dovuto inserire ancora una volta la fiducia. Il decreto comunque passa, ora andrà alla Camera per l'ok finale: prevede spese detraibili non più in 4 ma in 10 anni, e le ristrutturazioni subiranno una stretta, dal 2028 il rimborso scenderà al 30%. Tutte le forze politiche si attribuiscono il successo di aver fatto slittare di un anno la tassa sullo zucchero, la sugar tax. Certo che alla Lega il comportamento di Forza Italia, che ha disertato i lavori in commissione, non va proprio giù. Tra i più critici al provvedimento, soprattutto sulla retroattività, Carlo Calenda.

Nel video le interviste a Luca Ciriani, ministro per i Rapporti col Parlamento; Massimiliano Romeo, capogruppo senatori Lega; Carlo Calenda, senatore Azione

