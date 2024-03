POLITICA ITALIA Superbonus, Tajani: "Troppi abusi, servivano regole, ma in Parlamento apporteremo miglioramenti" Il rischio delle nuove limitazioni è di colpire le zone terremotate, ma il vice presidente del Consiglio promette di salvaguardarle

Fa ancora discutere l'ultimo decreto sul superbonus, con nuove limitazioni che non colpirebbero solo gli sprechi, ma anche i lavori già iniziati nelle zone terremotate. A tal proposito Forza Italia, in particolare il ministro degli Esteri e vice presidente del Consiglio Antonio Tajani, anticipa quali migliorie potrebbero essere apportate in Parlamento.

Nel servizio l'intervista a Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio

