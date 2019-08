Superenalotto: oltre 209 milioni vinti a Lodi. È il jackpot più alto della storia

Il 6 dei record al Superenalotto è stato centrato dopo oltre un anno. Vinti 209.160.441 euro a Lodi, al bar Marino il cui ingresso è in via Volturno angolo via Cavour.È stato realizzato tramite Quick Pick, il sistema che crea casualmente una schedina di gioco dal terminale senza che sia il giocatore a compilarla fisicamente. La sestina vincente è 7, 32, 41, 59, 75, 76. Numero jolly 21. Superstar 11. Il jackpot da 209 milioni è il più alto nella storia del Superenalotto e il più alto di tutte le lotterie mondiali. Ieri al bar grande festa, mentre ora si cerca il proprietario del biglietto. Avrà 90 giorni di tempo dalla pubblicazione del bollettino ufficiale relativo al concorso, per richiedere la vincita.