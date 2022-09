DEA BENDATA SuperEnalotto, sfiorato di nuovo il 6 a Rimini

Rimini continua ad essere terra di fortuna e a sfiorare il super 6 milionario del SuperEnalotto. Ci gira attorno, sbagliando sempre solo per un numero. Tre giorni dopo il doppio 5 registrato nelle tabaccherie di via Destra del Porto a Rimini e di corso Fratelli Cervi a Riccione dove il vincitore aveva raccontato “di aver ricevuto i numeri in sogno dal fratello”, arriva nell’estrazione del 22 settembre un’altra vincita con migliaia di euro. Un cliente abituale della tabaccheria Pari, in via Castelfidardo 31, a due passi dal Mercato Coperto, ha centrato ancora un “5” che questa volta vale una vincita lorda di 65.432,89 euro.

Si tratta di un uomo, sulla cinquantina d’anni, che ha chiesto di mantenere l’anonimato. “Direi che si è presentato piuttosto tranquillo – racconta Omari Pari, il titolare della tabaccheria -, ha semplicemente chiesto come fare per tirare il premio. Si tratta di un cliente abituale, che gioca di frequente.

E intanto il jackpot continua a salire e ora ha raggiunto oltre 277 milioni di euro. "Nelle ultime settimane abbiamo visto un incremento delle giocate, complice probabilmente il jackpot che sta continuando a crescere”- raccontano dalla tabaccheria Pari.

