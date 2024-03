Superstrada per San Marino completamente chiusa al traffico, all'altezza della Grotta Rossa. Traffico deviato e code per quello che, inizialmente, sembrava essere un brutto incidente. In realtà un camion, scendendo da un stradina, si sarebbe rotto in curva tentando di immettersi sulla consolare, bloccandola. Si attende dunque ora l'arrivo di un rimorchio per portarlo via e riattivare la circolazione stradale.

Seguiranno aggiornamenti