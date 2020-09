VIABILITÀ Superstrada Rimini-San Marino: ad ottobre partono i lavori per la rotonda

“Il 19 ottobre 2020 partiranno i lavori più attesi dal nostro territorio: quelli della nuova SS16 e relativi alla sistemazione dei noti punti neri”, così il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi annunciando la data d'inizio lavori. Occhi puntati soprattutto sull'incrocio fra le statali 16 e 72, dove verrà costruita una rotonda. I primi passi, sottolinea Santi, saranno la recinzione delle aree e la bonifica bellica da parte di Società Autostrade. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Parliamo dei lavori – spiega il presidente della provincia - per la nuova rotonda SS16/SS72 Repubblica di San Marino e della nuova rotonda SS16 e strada per Coriano e Montecolombo/Montescudo, delle piste ciclabili a Rimini di attraversamento monte/mare, del nuovo collegamento tra via Venezia e via Udine a Riccione e del tratto di strada tra via Berlinguer (Aquafan) e via Tavoleto a Misano Adriatico. Nei prossimi giorni incontrerò ANAS per fare il punto sulla nuova SS16 con l’obiettivo di mettere a punto il progetto che dovrà tenere conto delle criticità sorte nel confronto degli anni scorsi”. Un investimento per 24 milioni di euro.



