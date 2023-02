CRONACA Superstrada Rimini-San Marino: camion passa col rosso mentre arriva scuolabus con bambini

Superstrada Rimini-San Marino: camion passa col rosso mentre arriva scuolabus con bambini.

Sequenza da brividi sulla statale Rimini - San Marino. Attorno alle 13 del 12 gennaio un autocarro con rimorchio non si ferma al rosso e, in direzione mare, attraversa l'incrocio con vie Gazzella e Barattona, proprio mentre stava passando uno scuolabus pieno di bambini. Il tutto sotto l'occhio elettronico dell’apparecchiatura per rilevamento del transito con semaforo rosso, che ha così immortalato la scena.

Come risulta dal report della Polizia Locale, gli occhi elettronici hanno rilevato in tutto il 2022 oltre 14mila violazioni. Un numero che rende subito l’idea delle dimensioni di questo fenomeno, che comunque risulta in calo rispetto al 2021.

“Il passaggio con il rosso - commenta l’assessore alla Polizia Locale Juri Magrini – rappresenta una delle violazioni più pericolose in quanto in una manciata di secondi si rischia di mettere a repentaglio la propria incolumità e quella degli altri. In particolare, come poteva accadere in questo caso specifico, coinvolgendo utenti deboli della strada. Per questo motivo abbiamo deciso di ampliare la rete di controllo automatico dei semafori, con due nuovi dispositivi posizionati in un incrocio dove i semafori sono spesso ignorati perché considerati superflui, mettendo invece a rischio in particolare i pedoni, in una zona dove sono presenti attività e poco distante anche una scuola. Intendiamo con convinzione proseguire su questo fronte perché ritengo sia fondamentale investire sulla sicurezza stradale, adottando tutte le possibili azioni per disincentivare i comportamenti scorretti e pericolosi alla guida.”

