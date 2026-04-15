VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA Superstrada Rimini-San Marino: emesse sanzioni per 9,9 milioni di euro Il dato colloca la città di Rimini al quinto posto in Emilia-Romagna per introiti complessivi, derivati dalle multe.

Superstrada Rimini-San Marino: emesse sanzioni per 9,9 milioni di euro.

Nel 2025 il Comune di Rimini ha incassato 9,9 milioni di euro dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada, pari a circa 66 euro per residente. Il dato colloca la città al quinto posto in Emilia-Romagna per introiti complessivi.

In ambito regionale, il primato resta a Bologna con oltre 27 milioni di euro, mentre per incasso pro-capite si distinguono Modena e Ravenna con circa 75 euro a cittadino. Chiude la classifica Forlì, con 26 euro pro-capite. I dati, ripresi da atarimini.it, provengono dall’osservatorio Facile.it su base Siope, aggiornati a marzo 2026.

Guardando alla provincia di Rimini, emerge il caso di Coriano: con meno di 10.500 abitanti, il Comune ha registrato incassi per 2,5 milioni di euro, pari a 239 euro pro-capite, il valore più alto dell’area. Un risultato legato con ogni probabilità alla presenza di autovelox lungo la superstrada per San Marino.

Importi rilevanti anche a Riccione (4,3 milioni, 125 euro pro-capite) e Misano Adriatico (1,65 milioni, 116 euro pro-capite). Più contenuti gli incassi a Cattolica, con 959 mila euro (57 euro pro-capite), e a San Giovanni in Marignano, circa 100 mila euro (10,6 euro a residente). Non sono ancora disponibili alcuni dati, tra cui quelli di Santarcangelo e Bellaria Igea Marina, che negli ultimi anni ha superato i 2 milioni di euro annui.

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