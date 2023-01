GUARDIA COSTIERA Surfista salvato al largo della costa di Ravenna

Un surfista di 56 anni di Imola (Bologna) è stato salvato martedì pomeriggio dalla guardia costiera di Ravenna dopo essere rimasto per oltre un'ora in balia della corrente. Ad allertare la sala operativa della capitaneria è stato un passante che si trovava nei pressi del fanale verde della diga nord del porto ravennate: da lì, aveva notato in lontananza un surfista alla deriva sospinto verso il largo a causa del forte vento da terra. A quel punto un militare ha raggiunto il fanale della diga e contestualmente è salpata la motovedetta Sar Cp328 che in pochi minuti ha raggiunto il surfista.

L'uomo è stato poi recuperato e trasferito in sicurezza allo scalo di Marina di Ravenna. Pur rinunciando alle cure mediche, il 56enne ha spiegato di essere rimasto alla deriva per circa un'ora poiché, a causa del vento da terra e della stanchezza accumulata, non riusciva più a tornare verso le spiagge di Porto Corsini da dove aveva preso il largo da solo. È inoltre emerso che non era particolarmente esperto.

