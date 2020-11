RIMINI Svaligiano laboratorio orafo per 40mila euro, ma non riescono a prendere la cassaforte

Furto rocambolesco questa notte in pieno centro a Rimini, dove in quattro hanno svaligiato un laboratorio orafo, tentando di caricare su un'auto, probabilmente un Suv, una pesante cassaforte. E' accaduto in via Cairoli. I ladri hanno prima scassinato la serratura e una volta dentro hanno preso quasi tutto quello che c'era in vetrina. Poi hanno tentato di sollevare la pesante cassaforte, ma nel trascinarla fuori uno dei ladri è rimasto ferito e l'hanno quindi lasciata in mezzo alla strada. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia di Stato con la squadra scientifica. Le tracce di sangue potrebbero portare all'identificazione degli autori del furto.

Circa 40mila euro il bottino in gioielli, che come ha precisato l'orafo, Roberto Fenzl, sono pezzi unici realizzati a mano. "La speranza è che le mie creazioni possano essere riconosciute facilmente come refurtiva. tradendo così i ladri". Secondo una prima ricostruzione, i quattro del Suv avrebbero agito per qualche minuto indisturbati avendo posizionato delle transenne metalliche, utilizzate per manifestazioni e cantieri, a chiudere i due lati della strada.



