TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
14:09 Aumento dei prezzi: a San Marino segno + in quasi tutti i settori. Uscito il rapporto dell'Ufficio di Statistica 13:37 Riccione, il Comune acquisisce Villa Mussolini: accordo da 1,2 milioni con Fondazione Carim 13:07 Insulti razzisti, Emiliano Montanari: "Fatto di assoluta gravità, chiediamo scusa al Chieti" 12:47 Banca di San Marino valuta nuovi investitori: offerte da un gruppo riminese e una holding emiratina 12:15 Avatar animato in un ri-salto al futuro 12:07 Omicidio Pierina, rinviato esame dell'imputato Louis Dassilva. A fine giugno la sentenza 11:27 La Croce Bianco Azzurra raggiunge quota 5mila interventi 10:22 "Fine vita": in prima lettura i pdl dell'Associazione Emma Rossi e del movimento Rete 10:07 Riccione, fugge dopo aver abbattuto palo e telecamera: rintracciato dopo 10 giorni 07:48 In Italia scatta il taglio delle accise: carburanti più economici per 20 giorni
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Sventato assalto a un portavalori tra Emilia e Romagna: 14 arresti dopo sparatoria

Blitz della Polizia nelle campagne di Vignola: sequestrate armi da guerra e mezzi. La banda pronta a colpire in autostrada.

19 mar 2026
Sventato assalto a un portavalori tra Emilia e Romagna: 14 arresti dopo sparatoria

Un assalto a un portavalori tra Emilia e Romagna è stato sventato dalla Polizia di Stato al termine di una maxi operazione che ha portato all’arresto di 14 persone. Il blitz è scattato nelle campagne di Vignola, nel modenese, dove il gruppo criminale aveva allestito la propria base logistica, culminando in un conflitto a fuoco durante il quale è rimasto lievemente ferito un agente.

Le indagini, coordinate dalle Squadre Mobili di Modena, Chieti, Bologna e Rimini, erano partite dopo un colpo messo a segno a gennaio in Abruzzo. Gli investigatori avevano individuato una banda, composta in gran parte da soggetti provenienti da Cerignola e Foggia, pronta a entrare nuovamente in azione. L’obiettivo era un furgone blindato in partenza da Bologna: inizialmente il colpo era previsto tra A14, A13 e A1, poi il piano si è concentrato sull’A1.

Il piano, studiato nei dettagli, avrebbe potuto trasformare l’arteria in uno scenario ad altissimo rischio. Durante l’irruzione sono state sequestrate armi automatiche, tra cui quattro kalashnikov, chiodi a punta per bloccare il traffico, taniche di benzina e un jammer per disturbare le comunicazioni.

Secondo gli inquirenti, il gruppo operava con modalità paramilitari. “Determinante la capacità di anticipare l’azione”, ha commentato Giuseppe Todaro, sottolineando come l’intervento abbia evitato gravi rischi per cittadini e viabilità su una delle principali direttrici del Paese.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia