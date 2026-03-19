CRONACA Sventato assalto a un portavalori tra Emilia e Romagna: 14 arresti dopo sparatoria Blitz della Polizia nelle campagne di Vignola: sequestrate armi da guerra e mezzi. La banda pronta a colpire in autostrada.

Sventato assalto a un portavalori tra Emilia e Romagna: 14 arresti dopo sparatoria.

Un assalto a un portavalori tra Emilia e Romagna è stato sventato dalla Polizia di Stato al termine di una maxi operazione che ha portato all’arresto di 14 persone. Il blitz è scattato nelle campagne di Vignola, nel modenese, dove il gruppo criminale aveva allestito la propria base logistica, culminando in un conflitto a fuoco durante il quale è rimasto lievemente ferito un agente.

Le indagini, coordinate dalle Squadre Mobili di Modena, Chieti, Bologna e Rimini, erano partite dopo un colpo messo a segno a gennaio in Abruzzo. Gli investigatori avevano individuato una banda, composta in gran parte da soggetti provenienti da Cerignola e Foggia, pronta a entrare nuovamente in azione. L’obiettivo era un furgone blindato in partenza da Bologna: inizialmente il colpo era previsto tra A14, A13 e A1, poi il piano si è concentrato sull’A1.

Il piano, studiato nei dettagli, avrebbe potuto trasformare l’arteria in uno scenario ad altissimo rischio. Durante l’irruzione sono state sequestrate armi automatiche, tra cui quattro kalashnikov, chiodi a punta per bloccare il traffico, taniche di benzina e un jammer per disturbare le comunicazioni.

Secondo gli inquirenti, il gruppo operava con modalità paramilitari. “Determinante la capacità di anticipare l’azione”, ha commentato Giuseppe Todaro, sottolineando come l’intervento abbia evitato gravi rischi per cittadini e viabilità su una delle principali direttrici del Paese.

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