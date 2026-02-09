"VINCOLO TURISTICO" Svolta urbanistica a Rimini: accordo Comune–Camera di commercio per rilanciare il turismo Firmata l’intesa che accompagna la nuova variante: addio al vincolo alberghiero, più spazio a condhotel, residence e nuove forme di ospitalità senza consumo di suolo.

Un passaggio definito dal sindaco Jamil Sadegholvaad come il più rilevante del suo mandato e destinato a incidere in modo profondo sul futuro della città. Comune di Rimini e Camera di commercio della Romagna hanno firmato un accordo di collaborazione che affianca e sostiene la nuova variante urbanistica sulle strutture ricettive, destinata a cambiare il volto della fascia turistica e di numerosi immobili oggi dismessi o fuori mercato.

Al centro dell’intesa c’è il superamento del vincolo esclusivamente alberghiero, che verrà trasformato in un più ampio vincolo turistico. Questo consentirà la riconversione di hotel in disuso ed ex colonie in nuove forme di ospitalità: residenze turistiche alberghiere, condhotel, student e staff hotel, ostelli, soluzioni di co-housing e co-living, oltre a edifici multifunzionali con servizi per il benessere e la mobilità. Gli alberghi restano il perno del sistema ricettivo - è stato detto in conferenza stampa - ma la variante apre opportunità per strutture che oggi non risultano più competitive.

La nuova strumentazione urbanistica, basata sulla normativa regionale, punta a favorire la riqualificazione urbana senza consumo di nuovo suolo, contrastando il degrado e migliorando la sicurezza e la qualità degli spazi. Attesi anche effetti sul fronte abitativo, grazie a un aumento di alloggi temporanei destinati a studenti e lavoratori stagionali.

La Camera di commercio affiancherà l’Amministrazione nella definizione di un modello sperimentale di valutazione economica e gestionale delle strutture, mettendo a disposizione dati e competenze per orientare le scelte degli investitori privati. Al gruppo di lavoro parteciperanno anche l’Ordine dei dottori commercialisti di Rimini e il Campus di Rimini dell’Università di Bologna. L’obiettivo è arrivare all’adozione della variante e del regolamento entro la primavera, per poi completare l’iter di approvazione in Consiglio comunale nei mesi successivi.

"L’obiettivo – ha sottolineato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – è crescere in qualità, offerta e sicurezza degli edifici, accompagnando l’industria turistica verso il futuro con fiducia, senza alcuna forma di speculazione”. Per il presidente della Camera di commercio della Romagna Carlo Battistini "il ruolo che questa Camera si è dato, di "agenzia" territoriale e di soggetto attivo di "data strategy" per le imprese, trova in questo percorso condiviso la piena valorizzazione”.



