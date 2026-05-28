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T-Max tampona furgone: grave 33enne

Scontro all'incrocio tra Sp49 e via del Pozzo. Il pilota dello scooter è stato portato all'ospedale Bufalini con l'elisoccorso. Ferita anche la sua passeggera di 22 anni, ricoverata a Rimini

28 mag 2026
T-Max tampona furgone: grave 33enne

Grave incidente nel pomeriggio di oggi lungo la Sp49 “Trasversale Marecchia”, all’altezza dell’intersezione con via del Pozzo, nel tratto compreso tra via Santa Cristina e San Martino dei Mulini, nel riminese. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale, ancora in fase di accertamento, un furgone commerciale e uno scooter Yamaha T-Max viaggiavano nella stessa direzione quando, all’altezza dell’incrocio con via del Pozzo, il mezzo commerciale avrebbe rallentato per svoltare a destra. Il maxi-scooter che seguiva lo ha tamponato violentemente, finendo poi sull’asfalto.

Sul mezzo a due ruote viaggiavano un uomo di 33 anni e una passeggera di 22. La giovane è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Rimini, mentre il conducente, in condizioni più gravi, è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi e gestito la viabilità, rallentata durante le operazioni di soccorso.




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