A 150 giorni dall'inizio della guerra in Ucraina, continua l'impegno di Europe for Peace, una rete che raccoglie sindacati e associazioni, per la promozione della pace. Oggi città di tutta Italia sono scese in piazza per la manifestazione “Tacciano le armi: negoziati subito”. Anche Rimini ha fatto la sua parte: appuntamento in piazzale Boscovich.