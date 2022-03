Taglia prezzi e taglia Covid, la settimana delle decisioni drastiche di Mario Draghi

Decreto taglia-prezzi per aiutare famiglie e imprese in difficoltà, questo l'obiettivo del presidente Mario Draghi, poi il decreto Covid, l'ultimo, si spera, che dovrà allentare le restrizioni in vista della fine dell'emergenza prevista per il 31 marzo. Questi i principali argomenti sull'agenda politica di questa settimana. Subito un taglio ai prezzi dei carburanti e ammortizzatori per i settori più colpiti. Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, plaude all'indagine della Procura di Roma aperta sull'ingiustificato aumento dei prezzi, ed anche il presidente della Camera Roberto Fico chiede di contrastare chi fa il furbo. Il Consiglio superiore della magistratura critica la riforma elettorale approvata dal governo, “minoranze sottorappresentate”, è il capo d'accusa; e a proposito di riforme, il codice degli appalti approvato per semplificare le procedure sei anni fa, è stato modificato 818 volte.









Infine il Covid. Mario Draghi non solo difende le misure prese ma ringrazia chi da due anni si è battuto contro la pandemia, ministro Speranza in testa. Il certificato verde sparirà dal primo maggio, insieme alle mascherine nei luoghi al chiuso.

Nel servizio le interviste a Claudio Mancini, deputato Partito Democratico; Claudio Borghi – deputato Lega, e l'intervento di Mario Draghi, presidente del Consiglio