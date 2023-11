RIMINI Taglio del nastro per la 26esima edizione di Ecomondo

Inaugurazione ufficiale per il Salone dell'economia circolare, Ecomondo: una 26esima edizione già da record, con oltre 1500 gli espositori presenti in Fiera. Taglio del nastro in una mattinata tutta dedicata alle autorità e alle istituzioni, con il Presidente di IEG, Maurizio Renzo Ermeti, che ha ricordato la dimensione dell'evento quale "ecosistema di imprese, istituzioni, intelligenze"; l'Assessora alla Transizione Ecologica del Comune di Rimini, Anna Montini, che ha parlato di una città, che investe nelle rigenerazione urbana; il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini e il Ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin.

“Le sfide – ha detto Bonaccini - sono quelle di una sempre maggiore transizione: verso le fonti rinnovabili da quelle fossili e noi siamo impegnati davvero con progetti che credo parleranno al Paese. A Modena nasce il più grande centro per l'idrogeno in Italia, dopo il rigassificatore al largo delle coste ravennate. Vogliamo realizzare, con il progetto che si chiama Agnes, il più grande parco eoliche d'Italia, forse d'Europa, perché bisogna puntare su vento, su sole, su idrogeno, su elettrico, sul geotermico. In una transizione che deve essere rapida per evitare che il mondo finisca”.

“Il primo impegno che dobbiamo avere – rileva Pichetto Fratin – è quello di agevolare il sistema privato nell'innovarsi; nel non ostacolare. Il primo impegno che deve avere un Governo, uno Stato una Istituzione è evitare di fermare quello che per primi colgono l'opportunità di crescere”.

Tanti eventi collaterali nei 4 giorni di Ecomondo. Sempre in mattinata, inaugurati gli Stati Generali della Green Economy, dedicati all’economia di domani, decarbonizzata, circolare e rigenerativa. Intervenuto a distanza anche il Vice-premier e Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, Matteo Salvini e, come ogni anno, diffusa la Relazione sullo Stato di salute della Green Economy. Centrali sono i temi dell'economia circolare e dell'economia verde, della transizione ecologica come necessità urgente e come sfida, ma anche come opportunità, per orientare le politiche di Governi e Amministratori, ma anche nel fare impresa, nelle nostre scelte quotidiane.

Nel video, le interviste al Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini e al Ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: