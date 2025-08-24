#MEETING2025 Tajani al Meeting di Rimini rilancia il ruolo dell’Italia nei processi di pace Dal panel sulla Siria alle riflessioni sull’Ucraina, il ministro degli Esteri spiega il possibile contributo dell'Italia nei teatri di guerra

Tajani al Meeting di Rimini rilancia il ruolo dell’Italia nei processi di pace.

Protagonista del panel "La presenza della comunità cristiana in Siria e la libertà religiosa" assieme al vicario apostolico di Aleppo, il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Nel punto stampa poco prima ha parlato anche degli altri fronti di guerra. Tra questi l'Ucraina dove un accordo prima sembrava vicino e ora appare lontano, sottolineando però il ruolo che potrà ricoprire l'Italia per agevolare la pace.

Nel video le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: