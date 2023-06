Tajani: "Andremo avanti, Berlusconi resta sempre il nostro leader"

Dopo gli incontri col miliardario Elon Musk a Palazzo Chigi, per ribadirgli che “l'Italia è il miglior Paese in Europa per investire”, il Consiglio dei Ministri ha licenziato la riforma della giustizia, che ora passerà al vaglio del Parlamento. C'è la stretta sulle intercettazioni, anche se il ministro Nordio giura che non è un bavaglio alla stampa, eliminato anche il potere di appello dei pm, con l'Associazione magistrati che vede una “prevedibile incostituzionalità”, scompare l'abuso d'ufficio, che per una parte dell'opposizione è condivisibile.

Una riforma che era una priorità per Silvio Berlusconi, ha sottolineato soddisfatto il ministro Antonio Tajani, che nella sede di Forza Italia ha assicurato che il movimento andrà avanti nel nome del leader, “che rimane”, ha detto, mentre in una lettera Marina Berlusconi ha assicurato il sostegno della famiglia al partito. Giovedì prossimo, ha spiegato Tajani, sarà il comitato di presidenza a convocare il consiglio nazionale, dove sarà eletto il presidente che guiderà Forza Italia fino al congresso. “Resteremo uniti – promette Licia Ronzulli, capogruppo al Senato – non litigiosi, lo dobbiamo a lui”.

In Parlamento arrivata anche la relazione del garante dei detenuti, per mettere a nudo problemi sempre più drammatici e urgenti, come il sovraffollamento delle carceri.

Nel video le interviste a Riccardo Magi, segretario +Europa; Maria Elena Boschi, deputata Azione-Italia Viva; Ilaria Cucchi, senatrice Alleanza Verdi-Sinistra