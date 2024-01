POLITICA ITALIA Tajani annuncia i nuovi ingressi in Forza Italia: "Stiamo crescendo nei sondaggi" Caso Pozzolo, testimoni dai pm, ma c'è già chi ha raccontato di aver visto sparare il solo deputato

Si complica il caso Pozzolo, verranno ascoltati oggi i testimoni sullo sparo di Capodanno, colpo partito dal mini revolver dell'onorevole e che ha ferito una persona. Probabilmente sarà sentito anche il sottosegretario Delmastro, anche se almeno due persone hanno già riferito che a sparare sia stato il solo deputato di Fratelli d'Italia, che invece sostiene di non averlo fatto, e già sospeso dal partito come annunciato dalla presidente del Consiglio Meloni nella conferenza coi giornalisti e deferito ai probiviri. Appare scontata anche la sospensione dal gruppo parlamentare, poi starà a Pozzolo decidere se aderire al gruppo misto o se dimettersi.

Sempre da Fratelli d'Italia arriva la proposta del deputato Mollicone, presidente della commissione Cultura, che vorrebbe una riforma dell'editoria che certifichi la veridicità delle notizie. Un controllo, insomma, di quanto scritto nella rete. Un annuncio che mette tutta l'opposizione contro, “vogliono ripristinare una sorta di 'Minculpop'”, dicono, riferendosi al ministero della cultura popolare d'epoca fascista.

Da Fratelli d'Italia dicono comunque che si tratta di proposta isolata, e che allo studio non vi è alcuna proposta di legge. Forza Italia intanto presenta i nuovi ingressi, come il consigliere della Regione Lazio Tripodi che lascia la Lega. Tajani non nasconde la soddisfazione. E non solo la Lega si indebolisce sempre più in Regione Lazio, ma il centrodestra rischia la frattura anche per le elezioni in Sardegna, dove proprio la Lega insiste per confermare l'uscente Solinas, mentre Fratelli d'Italia vorrebbe Truzzu, sindaco di Cagliari. Un impasse che dovrà sciogliersi presto.

Nel video l'intervento di Antonio Tajani, ministro degli Esteri

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: