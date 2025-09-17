Tajani contro Mosca: "Basta droni per testare Occidente". Su Gaza: "Contrari all'operazione israeliana" Su entrambi i fronti il ministro degli Esteri assicura: "Lavoriamo per una pace giusta, sostenendo gli sforzi degli Usa"

A margine di un evento politico a Piandimeleto per le regionali nelle Marche, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, risponde alle domande di Rtv sui due fronti di guerra più caldi, Ucraina e Medio Oriente.

"Stiamo lavorando per costruire la pace - assicura -. La pace significa una pace giusta che garantisca poi l'integrità dell'Ucraina. Stiamo sostenendo tutti gli sforzi anche degli Stati Uniti per far sì che Putin e Zelensky si mettano attorno ad un tavolo. Dobbiamo chiaramente inviare a Mosca un messaggio molto chiaro. Basta provocazione, basta utilizzare i droni per testare le reazioni dell'Occidente, dell'Europa e della Nato. Però vogliamo il dialogo, vogliamo il confronto, vogliamo che si concluda questa stagione di guerra".

"Così come vogliamo che si concluda in Medio Oriente - continua Tajani -. Noi siamo contrari all'attacco che Israele sta facendo a Gaza, ancora continua questa carneficina. Diciamo a Hamas, che è corresponsabile di tutto ciò che sta accadendo, di liberare immediatamente gli ostaggi, di non farsi scudo di queste persone innocenti per proteggere i suoi arsenali di armi e rischiando poi veramente di compromettere ancora di più una situazione che è drammatica. Bisogna poi costruire l'unità della Palestina per poi riconoscere al momento opportuno, quando ci sarà la Palestina, lo Stato palestinese che dovrà vivere in pace con lo Stato d'Israele".

Sono sempre di più, intanto, le proteste pro-Palestina: "Le proteste e le manifestazioni sono sempre lecite, giuste e legittime - conclude -. L'importante è che le proteste non si trasformino in atti di violenza. Manifestare è un diritto che ha ogni cittadino nella nostra Repubblica. Aggredire le forze dell'ordine, menare i professori non fa parte delle regole democratiche e non fa parte del diritto di manifestare. Quindi manifestazioni sì, violenza no".

Nel video l'intervista ad Antonio Tajani (ministro degli Esteri)

