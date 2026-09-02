Tajani: "L'obiettivo di Mosca è influenzare il voto nei Paesi europei"
Salvini: "C'è un'ansia anti russa che mi preoccupa"
Dall'Irlanda, dove partecipa al ministeriale degli Esteri, il ministro Tajani rivolge alcune considerazioni circa la possibile “minaccia russa”, che vuole disunire l'Europa, sostiene. “Non parlo di Tajani, ma mi pare ci sia un'ansia anti russa che mi preoccupa”, replica Matteo Salvini, che poi torna anche sulla legge elettorale, chiarendo che dirà agli alleati di votare no all'emendamento sul ballottaggio: “Chiedere ai cittadini – spiega – di tornare a votare dopo quindici giorni anche no”. Intanto la maggioranza si prepara alla grande festa di Bari, venerdì, per celebrare il governo Meloni divenuto il più longevo della Repubblica.
Nel video le interviste a Antonio Tajani, ministro degli Esteri; Simona Petrucci, senatrice Fratelli d'Italia; Alessandra Maiorino, senatrice Movimento 5 Stelle
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