L'INTERVISTA Tajani: "Non è forzando il blocco navale che si aiutano i civili. Rischi altissimi per chi sfida Israele" Da New York il ministro degli Esteri, intervistato dal Corriere della Sera, lancia un appello alla responsabilità sulla Flotilla per Gaza. "Pronti a riconoscere lo Stato di Palestina, ma solo dopo l’uscita di Hamas e la liberazione degli ostaggi".

La crisi in Medio Oriente resta al centro dell’agenda diplomatica italiana. Da New York, dove partecipa all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un’intervista a Paola Di Caro del Corriere della Sera, ha lanciato un appello: "La situazione nel mondo è incandescente, su tutti i fronti, quello di Gaza e quello della guerra in Ucraina".

Sulla missione della Flotilla che tenta di portare aiuti umanitari a Gaza forzando il blocco navale israeliano, Tajani è chiaro: "Forzare il blocco navale di Israele, entrare nelle acque di Gaza è del tutto sconsigliabile. Dobbiamo fare di tutto per non mettere a rischio le vite dei militanti della Flotilla ma, permettetemi, anche dei nostri militari che sono lì a fare un’azione di protezione civile, non a combattere".

Il ministro respinge le accuse di divisioni all’interno dell’esecutivo: "Ma dove vedete questa differenza? Certo che lavoriamo insieme, assolutamente. Tutti vogliamo una de-escalation. È così che si aiuta la popolazione civile, non forzando un blocco navale di un Paese in guerra".

Riguardo alla mediazione tentata dall’Italia, che prevedeva il coinvolgimento della Chiesa e del patriarcato di Gerusalemme, Tajani spiega: "Al momento è stata rifiutata, ma ci auguriamo che ci ripensino e si continui a lavorare. Se l’obiettivo è offrire aiuto alla popolazione di Gaza, possiamo trovare modi per portare gli aiuti. È l’unica soluzione possibile per evitare rischi altissimi".

Sul riconoscimento dello Stato di Palestina, il ministro apre uno spiraglio: "Siamo pronti a farlo anche domani, ma le condizioni sono chiare: lo faremmo dopo che Hamas uscirà da Gaza e sarà uscita dalla guida politica della Palestina, e dopo la liberazione di tutti gli ostaggi".

Uno sguardo infine all’altro fronte caldo, quello ucraino: "Putin sembra non volersi fermare. Dobbiamo tenere i nervi saldi… Nervi d’acciaio, questi dobbiamo avere".

