Tajani su Fitto: "Mi aspetto sostegno, come fece Berlusconi: deve prevalere l'interesse nazionale"

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

Non inizia benissimo la conferenza del ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Stampa Estera, rimasto bloccato per alcuni minuti nell'ascensore interno di Palazzo Grazioli insieme al leader spagnolo del Partito Popolare, Alberto Nunez Feijoo, ma non perde il senso dell'umorismo. Sono tante le questioni calde al centro dell'incontro, preceduto da una visita ufficiale a Palazzo Chigi dalla presidente Meloni. Feijoo, leader dell'opposizione in Spagna, mostra di apprezzare le politiche di contrasto all'immigrazione irregolare messe in atto dal governo italiano, con gli arrivi diminuiti del 60% dice, mentre in Spagna aumentano. Tajani parla del sostegno a Raffaele Fitto quale vicepresidente esecutivo designato da Ursula von der Leyen: ogni commissario europeo deve infatti ottenere l'approvazione di almeno i due terzi degli eurodeputati che compongono la commissione parlamentare competente per il suo incarico.

Nel video l'intervento di Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri