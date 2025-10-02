POLITICA ITALIA Tajani sugli italiani della Flotilla: "Andranno in struttura detentiva, poi espulsi in modo coatto" Ore concitate nelle piazze italiane, dove si sono riversate decine di migliaia di persone dalla sera di mercoledì

In Italia dopo il blocco della maggior parte delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla tantissime persone sono scese in piazza, e stamattina il ministro degli Esteri ha riferito alle Camere. Il drammatico appello del senatore 5Stelle, il romagnolo Marco Croatti, testimonia la situazione in cui si trovano i naviganti della Flotilla mercoledì sera.

Non appena si è sparsa la notizia del blocco della quasi totalità delle imbarcazioni, dalle 21, si sono riversate nelle piazze italiane decine di migliaia di persone, spontaneamente: solo a Roma erano almeno diecimila. In mattinata il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato che 22 italiani della Flotilla sono nelle mani di Israele, tra i 400 fermati e che saranno portati ad Ashdod e poi in carcere. All'opposizione c'è chi, come Azione, ritiene che l'accordo proposto dagli Stati Uniti sia l'unico al momento capace di cambiare le cose, mentre altri incalzano il governo sulle sue responsabilità.

Il ministro Tajani replica: il governo italiano riconoscerà lo Stato di Palestina, a condizione che Hamas rilasci gli ostaggi e nulla abbia a che vedere col futuro assetto istituzionale. E torna sui disordini di Milano del 22 settembre, condannandoli.

Nel video l'appello di Marco Croatti, senatore Movimento 5 Stelle, e gli interventi alla Camera di Antonio Tajani, ministro degli Esteri, di Fabrizio Benzoni, deputato Azione, e di Riccardo Ricciardi, capogruppo deputati Movimento 5 Stelle



