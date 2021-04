Talamello: operaio 58enne cade da diversi metri; trasportato in elisoccorso

Infortunio sul lavoro questa mattina, verso le 10, nella zona industriale di Campiano di Talamello. Un operaio di 58 anni della ditta Cotes, residente nel Montefeltro, stava lavorando su un traliccio per la sistemazione di alcuni cavi fra via Fiume e via Industria, quando, per cause ancora da accertare, è caduto a terra da diversi metri. Non si esclude che l'origine dell'incidente sia l'instabilità del palo su cui lavorava l'operaio imbragato visto che, dalle prime ricostruzioni, pare che questo si sia spezzato alla base. L'uomo, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasportato in ospedale in elisoccorso al bufalini di Cesena. Sul posto il 118, Vigili del fuoco e i Carabinieri.