Tamponamento fra ciclisti a Riccione. Grave una donna

Erano in coda ad una comitiva di cicloturisti quando, a causa di una frenata improvvisa del capofila, si sono ritrovati in un tamponamento a catena.

L'incidente è avvenuto a Riccione verso le 15 nel sottopasso di Via da Verrazzano. Nello scontro sono rimasti feriti due ciclisti di nazionalità canadese per cui è stato disposto il trasporto al al Bufalini di Cesena.

La più grave una donna 58enne in codice 3 con un serio trauma cranico. In codice 2 con lesioni più leggere invece un maschio 57enne. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi.