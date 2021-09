Tamponamento in galleria A10, 22 km di coda

Tamponamento in galleria A10, 22 km di coda.

Ha raggiunto i 22 km la coda che si è formata in A10 Genova - Ventimiglia a seguito dell'incidente che si è verificato all'altezza di Albisola, all'interno della galleria Termine dove è attivo uno scambio di carreggiata. Secondo le prime informazioni a scontarsi sono stati un'auto e un camion. Alle 13.30 si segnalavano 8 chilometri di coda verso Genova e 6 chilometri verso Savona a partire da Arenzano. Sul posto sono arrivate ambulanze, il personale medico del 118, la stradale e i vigili del fuoco per consentire agli occupanti di uscire dalle lamiere. Entrambi i conducenti sono stati portati all'ospedale di Savona in codice verde.

