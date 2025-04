Tamponamento sulla Marecchiese a Vergiano: donna in ospedale, illeso il giovane alla guida

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15, lungo via Marecchiese, all’altezza dell’intersezione con via Monte Fiorito, in zona Vergiano. Una BMW guidata da un ragazzo ha tamponato una Dacia condotta da una donna che, secondo le prime ricostruzioni, stava rallentando o frenando per svoltare. L’urto è stato violento, tanto che sono esplosi gli airbag posteriori.

Il giovane alla guida è uscito illeso, mentre la donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in codice di media gravità. Sul posto sono intervenuti anche la polizia locale e i vigili del fuoco, con una squadra composta da 6-7 uomini, per mettere in sicurezza le vetture e separarle dopo l'impatto.