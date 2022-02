RIMINI Tamponamento sulla Marecchiese: traffico bloccato in direzione Ravenna

Tamponamento sulla Marecchiese: traffico bloccato in direzione Ravenna.

Incidente nella mattinata di oggi sulla Marecchiese a Rimini. Nell'ora di punta, tre auto si sono tamponate all'altezza del cavalcavia davanti all'Obi. Gravi sono risultate le conseguenze per il traffico completamente bloccato in direzione Ravenna.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: