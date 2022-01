CRONACA Tamponamento sulla Via Emilia: nessuna conseguenza per i guidatori

Un incidente è avvenuto in prima mattinata, attorno alle 10, in Via Circonvallazione Ovest a Rimini, nei pressi del concessionario Nissan. Una Renault Clio, per ragioni da accertare, ha tamponato un furgoncino Kia Pregio. Nessuna delle persone coinvolte ha avuto conseguenze gravi per l'impatto. Per i rilievi è intervenuta la Polizia di Stato.

