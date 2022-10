"Tanti auguri Riccione": ieri sera la festa per il compleanno della città a Villa Lodi Fè

A Riccione ieri sera la festa per i cento anni del Comune. Grande partecipazione dei riccionesi per festeggiare il centenario della propria città. Ad aprire i cancelli per accoglierli l'antica Villa Lodi Fè costruita tra l'800 e il 900. La musica che attraversa 100 anni ad accompagnare con le sue note gli ospiti. Presentano la serata Francesca Airaudo e Andrea Carli.

"E' un emozione da Riccionese avere l'onore di condurre questa serata - racconta Francesca Airaudo, attrice e cantante -. E' una serata ricchissima, una festa per chi c'è e per chi non c'è più". "Tutto nasce dalla volontà - spiega la sindaca di Riccione, Daniela Angelini - di fare una festa per la nostra comunità. Non potevamo mancare questo appuntamento, 100 anni non ricorrono tutti i giorni".

Ad aprire lo spettacolo i Gemelli di Guidonia, il trio fresco di vittoria a "Tale e quale show". E poi spazio a uno spettacolo di danza area con lo strumento Gravity. Un drappo rosso lasciato cadere, per ricordare i “Magnificisette” del Centro 21 che hanno perso la vita nel recente incidente autostradale.

"Il drappo rosso simboleggia la vita che a volte si spezza da un momento all'altro - commenta Annalisa Loiodice, ballerina di Elementz Art -, però non dobbiamo farci sopraffare da quello che è successo e continuare a sognare". Sì continua con l'esibizione di due ballerine dentro una coppa di champagne, proprio di fronte alla villa. E i saluti della sindaca Daniela Angelini, incaricata del taglio della torta.

Nel video le interviste a Francesca Airaudo (attrice e cantante), Annalisa Loiodice (ballerina Elementz Art) e Daniela Angelini (sindaca di Riccione)