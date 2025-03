CRONACA Targhe false e coltelli a bordo: fermato camper sospetto dalla Polizia Locale di Riccione Operazione nella zona Nord della città: sequestrati quattro coltelli e denunciate due persone. Il mezzo circolava con targhe alterate per eludere i controlli.

Targhe false e coltelli a bordo: fermato camper sospetto dalla Polizia Locale di Riccione.

Nel primo pomeriggio di ieri, durante un presidio della Polizia Locale di Riccione in zona Nord lungo la via Flaminia, gli agenti hanno fermato un camper Fiat Ducato dopo una manovra sospetta: il mezzo, in arrivo da Rimini, ha improvvisamente deviato per evitare il posto di blocco.

Alla guida un uomo, classe 1978, residente a Coriano e già noto alle forze dell’ordine, accompagnato da una donna. Il comportamento nervoso del conducente e alcune anomalie del veicolo, tra cui le targhe insolitamente nuove, hanno spinto gli agenti ad approfondire i controlli.

Nel vano portaoggetti, oltre ai documenti, è stato trovato un coltello da caccia lungo 30 centimetri. Alla successiva ispezione del mezzo sono stati rinvenuti altri tre coltelli, che l’uomo ha persino impugnato davanti agli agenti con atteggiamento provocatorio.

Le indagini hanno rivelato che le targhe appartenevano in realtà a un'altra auto assicurata, un trucco per eludere i controlli automatici e far circolare il camper privo di assicurazione. L’uomo è stato denunciato a piede libero per porto abusivo di armi, guida con patente sospesa, uso di targhe false e mancanza di copertura assicurativa. Il veicolo, le armi bianche e le targhe sono state sequestrate.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: