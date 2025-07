Targhe Tenco 2025: trionfa Lucio Corsi con “Volevo essere un duro”

Il vincitore assoluto delle Targhe Tenco 2025 è Lucio Corsi. Con il suo album Volevo essere un duro, il cantautore toscano conquista la giuria formata da 241 esperti, giornalisti e addetti ai lavori, aggiudicandosi sia la targa per il Miglior album in assoluto sia quella per la Migliore canzone singola, titolo che va agli autori del brano. Un doppio riconoscimento che consacra l’artista, già protagonista a Sanremo, come una delle voci più interessanti della scena cantautorale italiana contemporanea.

Oltre a Corsi, la giuria del Club Tenco ha premiato altri quattro artisti in diverse categorie. Il premio per il Miglior album in dialetto è andato a Furèsta de La Niña, mentre quello per la Migliore opera prima è stato assegnato a Mi Piace di Anna Castiglia. Ginevra Di Marco si è aggiudicata la targa per il Miglior album di interprete con Kaleidoscope. Infine, il riconoscimento come Miglior album a progetto è stato assegnato a Pagani per Pagani, prodotto da Caroline Pagani.

Le Targhe Tenco, attive dal 1984, rappresentano uno dei più prestigiosi riconoscimenti per la canzone d’autore italiana, premiando i migliori album pubblicati tra il 1° giugno 2024 e il 31 maggio 2025.

L’edizione 2025 del Premio Tenco si terrà il 23, 24 e 25 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo, nello storico tempio della musica italiana. Oltre alle Targhe, saranno consegnati il Premio Tenco alla carriera, il Premio all’operatore culturale e il Premio Yorum, istituito con Amnesty International per sostenere gli artisti impegnati nella difesa dei diritti umani e della libertà d’espressione.

"Fino ad oggi solo 3 artisti hanno ottenuto questo doppio riconoscimento: Fabrizio De André, Paolo Conte e Samuele Bersani. Complimenti Lucio!", scrive l'etichetta discografica Sugar Music sui propri social.

Qui la nostra intervista a Lucio Corsi durante l'Eurovision Song Contest di Basilea