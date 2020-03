Tariffe: da aprile elettricità -18,3%, gas -13,5% in Italia

Tariffe: da aprile elettricità -18,3%, gas -13,5% in Italia.

Bollette in forte calo dal primo aprile. Per le tariffe dell'elettricità e del gas è in arrivo dal prossimo trimestre un ribasso a doppia cifra, che permetterà alle famiglie di risparmiare quasi 200 euro l'anno. A renderlo possibile, le "perduranti basse quotazioni delle materie prime nei mercati all'ingrosso, legate ad una decisa riduzione dei consumi anche per l'emergenza Covid-19", spiega l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, che ha anche aumentato fino ad 1 miliardo e mezzo di euro (dal miliardo attuale) la disponibilità massima dello specifico conto per l'emergenza Covid-19, per interventi a favore dei consumatori. Le tariffe che scatteranno il primo aprile subiranno una riduzione del -18,3% per l'elettricità e del -13,5% per il gas per la famiglia tipo in tutela.

Cali che si tradurranno in un risparmio complessivo per la famiglia tipo di circa 184 euro l'anno, calcola l'Arera: in particolare, per l'elettricità la spesa per la famiglia tipo nell'anno scorrevole (tra il primo luglio 2019 e il 30 giugno 2020) sarà di circa 521 euro, pari ad un risparmio di circa 45 euro l'anno; per la bolletta gas la spesa sarà di circa 1.019 euro nell'anno scorrevole, con un risparmio di circa 139 euro l'anno.



I più letti della settimana: