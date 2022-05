CRONACA Tavoleto: 62enne cade dal capanno e precipita nella scarpata

Un 62enne è caduto da un'altezza di circa 2 metri mentre percorreva la passerella per salire su un capanno da caccia, per poi scivolare per altri 15-20 in una scarpata. L'incidente è avvenuto verso le 15 a Tavoleto, in provincia di Pesaro Urbino. Sono intervenuti i Vigili del fuoco con la squadra Saf (Speleo-alpino-fluviale) cha recuperato il ferito, consegnandolo ai sanitari del 118. L'uomo, cosciente, ha riportato varie lesioni ed è stato trasportato dall'eliambulanza "Icaro" all'ospedale di Torrette ad Ancona.

