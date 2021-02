CRISI DI GOVERNO Tavolo programmatico, è ancora scontro Renzi - Cinquestelle

Tavolo programmatico, è ancora scontro Renzi - Cinquestelle.

Al via i lavori della seconda giornata del tavolo programmatico di iniziativa del presidente della Camera Roberto Fico sulla base del mandato esplorativo da lui ricevuto dal presidente della Repubblica.

Renzi spinge per arrivare al nuovo esecutivo entro la settimana e chiede subito un programma e un documento di sintesi. Propone anche la bicamerale per le riforme guidata dall'opposizione e insiste sul Mes. I Cinquestelle dicono no alle proposte di Italia Viva e rilanciano su reddito di cittadinanza e una riforma elettorale che reintroduca le preferenze. Fico è dunque ancora in cerca della quadra per poter tornare già oggi al Quirinale con un'indicazione chiara.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: