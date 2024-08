Tavullia: è un 37enne l'uomo fermato per l'omicidio, era stato colpito con una martellata dalla vittima

Si chiama Artur Cerria, ha 37 anni, albanese, l'uomo in stato di fermo per l'omicidio del connazionale Dritan Idrizi avvenuto mercoledì sera a Tavullia, nel Pesarese. Cerria, lavorava come carpentiere e poi ha aperto una ditta di vendita al dettaglio su Internet. Quella sera era stato colpito al capo con un martello da Idrizi ed aveva riportato serie ferite. Feriti anche la moglie e il figlio che si trovavano sul luogo dell'aggressione. Gli altri due fermi effettuati dai Carabinieri di Riccione e Pesaro sono un amico di 28 anni della vittima e lo zio di 50 residenti a Cattolica e San Giovanni in Marignano.

Idrizi, 38enne albanese, è stato accoltellato mortalmente al cuore mercoledì sera durante una violenta lite tra famiglie albanesi avvenuta a Tavullia, in provincia di Pesaro Urbino. L'incidente ha causato anche il ferimento di altre 4 persone.