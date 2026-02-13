TV LIVE ·
Tavullia, trovato con 1,8 kg di hashish in garage: arrestato 24enne

Seconda operazione antidroga in pochi giorni nella cittadina pesarese. Il 2 febbraio scoperti altri 1,7 kg

13 feb 2026
Sale 3 kg e mezzo di droga scovati in 10 giorni il bilancio delle ultime operazioni antidroga a Tavullia dei Carabinieri, cittadina in provincia di Pesaro Urbino. L'11 febbraio, è stato arrestato un ragazzo italiano di 24 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A quanto si apprende, l'operazione più recente è scattata a seguito di un periodo di osservazione condotto dai militari nei confronti del giovane, insospettiti dal via vai frequente di gente. È scattata così la perquisizione dentro la sua abitazione che ha dato esito negativo. Epilogo diverso dall'ispezione del garage dove, all'interno di uno zaino, sono stati ritrovati 1,8 chili di hashish suddiviso in panetti sigillati e materiale per il confezionamento. Il giovane disoccupati è stato così arrestato e portato in carcere in attesa dell'udienza.

Episodio e quantità ricordano l'operazione del 2 febbraio, dove venne arrestato un altro residente di Tavullia, trovato con 1,7 kg di della stessa droga e 3mila euro in contanti.  I carabinieri indagano per comprendere se vi sia un collegamento tra i due arresti.




