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Taxi e NCC protestano insieme per la prima volta contro il governo

Chiedono misure urgenti contro il caro carburanti: presidio al ministero di Salvini

di Francesca Biliotti
26 ott 2026

I tassisti sono tornati a presidiare il ministero dei Trasporti per protesta contro il caro carburante. Circa trecento tassisti, cui per la prima volta si uniscono anche autisti NCC, si sono riuniti davanti al ministero dei Trasporti a Porta Pia, per chiedere al governo sostegni contro il caro carburanti. Appartengono alle organizzazioni itTaxi, Uri e Unicoop, e alla rete Muoversi per gli NCC

Nel video le interviste a Loreno Bittarelli, presidente consorzio itTaxi; Walter Sacco, responsabile comunicazione itTaxi; Andrea Romano, presidente federazione Muoversi (NCC)




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