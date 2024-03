RIMINI Taxi: Rimini approva le linee per un bando da 14 nuove licenze Il rilascio delle nuove licenze è vincolato all'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale. Inoltre 5 saranno riservate ai veicoli che possano garantire la piena accessibilità a chi si sposta su carrozzina

Taxi: Rimini approva le linee per un bando da 14 nuove licenze.

Via libera dalla Giunta comunale di Rimini alle linee di indirizzo per la messa a bando di nuove licenze per i Taxi. L'atto fa seguito all'approvazione da parte del Governo, lo scorso ottobre, del decreto legge che consente ai comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto, di incrementare il numero delle licenze fino al 20% rispetto alle licenze già rilasciate, seguendo procedure semplificate.

Il bando, che sarà sottoposto all'autorità nazionale per la regolamentazione dei trasporti, riguarda l'attivazione di 14 licenze, il massimo consentito dal decreto, pari al 20% delle 71 rilasciate per il territorio comunale. In linea con quanto previsto dalla normativa e anche in coerenza con gli obiettivi di potenziamento della mobilità sostenibile in città, il bando stabilisce che il rilascio delle nuove licenze sia vincolato all'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale. Inoltre 5 delle 14 licenze previste saranno riservate ai veicoli che possano garantire la piena accessibilità a chi si sposta su carrozzina, agevolando la salita a bordo del veicolo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: