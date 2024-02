POLITICA ITALIA Telefonata tra Schlein e Meloni: la Camera approva la mozione Pd sul cessate il fuoco in Medio Oriente Le posizioni tra opposizione e maggioranza iniziano ad avvicinarsi su Gaza. Conte (M5S): "L'azione militare resterà una macchia nella storia di Israele"

Dopo una telefonata tra la segretaria del Pd Elly Schlein e la presidente del Consiglio Meloni sul Medio Oriente, passa alla Camera un punto della mozione del Partito Democratico, a prima firma proprio di Schlein, in cui si chiede un immediato cessate il fuoco in Medio Oriente. Anche la maggioranza inizia a fare qualche distinguo, “Israele sbaglia – ha detto il vice presidente del Consiglio Tajani a Radio1 – reazione sproporzionata sui civili”. E passa anche la mozione della maggioranza.

Sempre Elly Schlein, insieme a Alleanza Verdi-Sinistra, ha presentato un esposto sul progetto Ponte sullo Stretto, “per vederci chiaro – dicono – sono stati negati diritti all'opposizione, non c'è trasparenza, dobbiamo fermare quest'opera dannosa”.

Intanto la maggioranza dopo due ore di vertice a Montecitorio, lunedì sera, trova l'intesa sul decreto Milleproroghe per aumentare gli aiuti agli agricoltori: esenzione dell'Irpef fino a 10mila euro, come annunciato, e la riduzione del 50% dell'importo da pagare per i redditi tra i 10mila e i 15mila euro. Soddisfatta la Lega, che aveva creato non poche tensioni con Fratelli d'Italia.

Infine le condizioni del ministro della Difesa Crosetto, che nella tarda serata di lunedì si è presentato in pronto soccorso per un perdurante dolore al petto: lieve pericardite ma assenza di danni cardiaci, comunicano dallo stesso ministero, sarà sottoposto ad ulteriori esami.

Nel video le interviste a Maurizio Lupi, deputato Noi Moderati; Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle; Riccardo Molinari, capogruppo deputati Lega

