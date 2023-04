POLITICA Tema migranti al centro dell'incontro Meloni-Sanchez Berlusconi in terapia intensiva

Scampato il pericolo per i 440 migranti localizzati nel mare grosso del Mediterraneo a bordo di un peschereccio: tutti trasbordati sulla nave Geo Barents in un'operazione estrema di 10 ore. Tra i naufraghi otto donne e circa 30 bambini. “Cento persone scenderanno a terra – annuncia Medici Senza Frontiere – dopo un trasbordo al largo delle coste della Sicilia. Le altre arriveranno a Brindisi, porto assegnato per lo sbarco”. Intanto a Palazzo Chigi una cabina di regia sul tema migranti e l'emergenza in Tunisia. “Prioritario aiutare questa Nazione amica in un momento di difficoltà”, riferiscono da Palazzo. In particolare si è discusso dello sblocco dei finanziamenti. “Pur nella difficoltà del quadro – fanno sapere –, sulla Tunisia si registrano progressi sia da parte degli Stati Uniti che dell'Unione Europea, grazie anche all'impegno italiano". Il Ministero degli Esteri tunisino apre alla collaborazione con l'Italia per gestire i flussi di migranti, ma chiede più mezzi. Proprio di questo parlerà la premier Meloni con l'omologo spagnolo Pedro Sànchez, arrivato in mattinata a Palazzo Chigi. Preoccupazione, intanto, per il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele per la seconda volta nel giro di pochi giorni: si trova in terapia intensiva per problemi cardiovascolari.

