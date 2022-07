Temperature estreme in Emilia Romagna, sabato si prevedono anche 39 gradi

Dagli ultimi aggiornamenti della Protezione Civile si prevede per sabato 23 luglio un ulteriore lieve aumento delle temperature. Si raggiungeranno temperature fino ai 37/38 gradi nelle zone di pianura e bassa collina. Nelle pianure centrali e sul capoluogo le temperature potranno arrivare ai 39 gradi. Un eccezione sulle coste e sul confine con la Toscana, dove le temperature dovrebbero rimanere invariate, mentre in Provincia di Rimini si registra un'allerta gialla per temperature estreme.