CAMBIAMENTO CLIMATICO Temperature estreme, l'esperto: "Abbiamo alterato il sistema, in futuro estati sempre più calde" Negli anni potremo comunque avere estati più o meno calde, spiega il climatologo Luca Mortarini, ma la scala generale delle temperature sta salendo

Andiamo verso un'estate da record, sul fronte delle temperature estreme. I primi temporali sono attesi per dopo Ferragosto. Che tipo di estati possiamo aspettarci per il futuro? Lo abbiamo chiesto a Luca Mortarini, ricercatore del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Milano.



"Le frequenti ondate di calore che stiamo vivendo in Italia in questi mesi - spiega Mortarini - sono attribuibili a due fattori: il primo è la situazione meteorologica particolare e l'altro è un sistema climatico che sta cambiando. La situazione particolare spiega la singola ondata di calore, ma non è in grado di spiegarci perché queste ondate si facciano via via più intense e, soprattutto, più frequenti. Per spiegarlo dobbiamo guardare il sistema climatico e, ormai, sappiamo che l'aumento di gas serra dovuti alle emissioni antropiche hanno creato uno squilibrio nel bilancio energetico della Terra. Quindi, la nostra atmosfera trattiene più calore di quello che riesce a rilasciare nello spazio e gli episodi di caldo estremo, nel loro aumentare di frequenza e intensità. sono una delle manifestazioni del cambiamento climatico".

C'è, però, chi sostiene che il cambiamento climatico non esista. "È vero che 40 anni fa potevamo già misurare una temperatura elevata come quelle di questi giorni - risponde il ricercatore - ma la frequenza con cui stiamo vivendo queste ondate di calore non era assolutamente possibile. È un po' come se, 40 anni fa, giocando a dadi, potessimo ottenere un 6 una volta ogni tanto e adesso, giocando a dadi, ottenessimo un 6 tutte le volte che lanciamo. Abbiamo, con le emissioni di gas serra, alterato il 'dado' del sistema climatico".

Per il futuro possiamo aspettarci estati sempre più calde? Rimpiangeremo quest'estate? "La tendenza - spiega Mortarini - è quella di avere estati via via più calde. Questo, ovviamente, non significa che ogni stagione sarà più afosa della precedente: in futuro potremo avere estati più calde di questa, ma anche più fresche. Però, in base al comportamento globale, la scala sta salendo e andiamo verso temperature via via più elevate. Una temperatura che oggi ci sembra eccezionalmente alta, nei decenni che ci aspettano potrà sembrarci normale".

Nel video l'intervista a Luca Mortarini, ricercatore del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Milano

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