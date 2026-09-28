RAPPORTO ISTAT Tempo libero, un italiano su cinque non è soddisfatto Cresce la quota di cittadini che dichiara di non avere mai un momento a disposizione

Di Francesca Biliotti

Tre ore e 23 minuti di tempo libero, questa la media che le persone di sei anni e più dispongono in un giorno feriale, tempo che aumenta a 4 ore e 49 minuti nei festivi. È l'ultima rilevazione Istat, che sottolinea come cresca la soddisfazione per il tempo libero, nel 2024, rispetto al 2015. La quantità soddisfa, molto o abbastanza, il 62,5% degli individui di 15 anni e più, +2,1 punti percentuali, la qualità per il 71,4%, +3 punti percentuali. Cresce, tuttavia, anche la quota di persone di 15 anni e più che nei giorni ferali non hanno mai un momento di tempo libero: dal 4,4% al 5,9%. Una persona su 5 non è soddisfatta del proprio tempo libero, per quantità e qualità, percentuale che sfiora il 20% a livello nazionale (19,9%), che sale al 29,5% tra i 35-44enni ed è al 23,3% nel Mezzogiorno.

In ogni caso, il 56% delle persone si dichiara soddisfatto, con gli uomini che riescono ad esserlo più spesso delle donne (74,1% contro il 68,9%) riguardo alla qualità, mentre non emergono differenze significative di genere rispetto alla quantità. La soddisfazione per quest'ultima è legata al ciclo di vita. Le quote più elevate di persone soddisfatte si riscontrano tra i giovani fino ai 24 anni (69,8%) e tra gli anziani di 65 anni e più (81,4%), mentre il livello più basso si registra tra i 35-44enni (46,3%), spesso coincidente con la percentuale di occupati. Tra questi ultimi aumenta la quota di coloro che considerano tempo libero e lavoro come due cose completamente distinte, ma cresce la percentuale di chi svolge attività lavorative nel tempo libero ed oltre l'orario normale: dal 30,8% si è passati al 45,6%, un incremento di 14,8 punti percentuali.

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