POLITICO ITALIA Tensione alla Camera, per ordine pubblico annullate tutte le conferenze stampa L'opposizione ha occupato la sala stampa per impedire un incontro con Casapound e skinheads organizzata dal deputato della Lega Furgiuele

Alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario 2026 ha registrato qualche frizione di troppo, per la presenza del ministro della Giustizia Carlo Nordio e della sua riforma della giustizia. “La preoccupazione della magistratura – ha detto il Primo presidente della Suprema Corte di Cassazione Pasquale D'Ascola – è volta a garantire che resti effettiva l'indipendenza e l'autonomia della giurisdizione come caposaldo del sistema costituzionale. Autonomia e indipendenza – ha aggiunto – non sono un privilegio, ma sono presupposti perché il giudice sia sempre imparziale”. “Blasfemo sostenere – ha risposto Nordio – che la riforma tenda a minare il principio di indipendenza e autonomia delle toghe”. Secondo il Procuratore generale della Cassazione Gaeta, “lo scontro giudici-politica ha raggiunto livelli inaccettabili”.

Anche alla Camera momenti di tensione per la conferenza stampa sulla remigrazione, organizzata dal deputato della Lega Furgiuele, con la presenza del portavoce di Casapound Luca Marsella, Jacopo Massetti ex di Forza Nuova, Ivan Sogari di Veneto Fronte Skinheads. L'opposizione ha occupato la sala stampa della Camera, impedendo lo svolgimento della conferenza, fino a che sono state annullate per ordine pubblico tutte le conferenze stampa di oggi, per ordine della Presidenza della Camera.

Il Comitato guidato da Furgiuele tentava di rientrare dall'ingresso laterale, ma la Camera lo ha bloccato, dicendo che “per ordine pubblico oggi i deputati non possono far entrare ospiti”. Il Comitato ha promesso di tornare in Parlamento con centinaia di migliaia di firme per la proposta di legge sulla remigrazione.

Nel video l'intervista a Riccardo Ricciardi, capogruppo deputati Movimento 5 Stelle

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: