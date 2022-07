Tensione nel governo, il M5S non vota il decreto aiuti. Draghi da Mattarella

Strappo del Movimento 5 Stelle sul dl Aiuti alla Camera, coi pentastellati che non partecipano al voto finale. Il testo passa comunque con 266 sì e 47 no, ma tensione si sposta ora al Senato, dove l'ultimo voto sarà di fiducia e il testo va approvato entro la settimana. Scorrendo i tabulati, emerge che complessivamente non hanno partecipato al voto 227 deputati, oltre agli 88 assenti giustificati perché in missione. Su 104 deputati del M5s (non si calcola il presidente della Camera Roberto Fico) sono 85 quelli che non hanno partecipato al voto, seguendo l'indicazione del partito (altri 18 erano in missione). Sempre secondo i tabulati, si contano 41 assenti non giustificati nella Lega (altri 15 in missione), 28 in Forza Italia (altri 9 in missione), 16 nel Pd (altri 13 in missione) e 11 in Italia viva (altri 6 in missione).

Il premier Draghi si è recato ieri al Quirinale per un incontro con il presidente Mattarella: al centro del colloquio, si apprende, sono stati passati in rassegna i temi di politica internazionale e nazionale. Il Capo dello Stato ha raccontato della sua recente visita ufficiale in Africa. Per quanto riguarda il voto sul dl aiuti, Mattarella non ha commentato eventuali scenari.

Quella di non votare oggi alla Camera il dl aiuti "era una decisione già chiara, - ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte - perché c'è una questione di merito per noi importante che avevamo anticipato, c'è una questione di coerenza e linearità, quindi nulla di nuovo. Era stato anche anticipato, è tutto chiaro". Conte non ha risposto su quello che accadrà al voto sul dl aiuti al Senato e sulla verifica chiesta da FI e Lega.



Draghi ora punta a recuperare i voti dei pentastellati al Senato. Berlusconi chiede al presidente del Consiglio di aprire una verifica di maggioranza e di sottrarsi 'a questa logica politicamente ricattatoria'. Tajani evoca la crisi se il M5s non voterà anche al Senato. La Lega attacca su cannabis e ius scholae.

